Макгрегор поведал о планах на будущее

Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор поделился планами относительно будущих выступлений. Об этом сообщает TALKSport.

30-летний боец объявил, что в скором времени сделает важное заявление. «Прямо сейчас я сосредоточен на тренировках. Намерен вернуться в октагон. Не могу сказать, как скоро это будет. Но я готов к вызовам», — подчеркнул Макгрегор. Он также заявил, что не намерен оставлять бокс после поражения от американца Флойда Мэйуэзера и готов вновь провести поединок.

12 марта Макгрегор угодил в скандал, отобрав и разбив телефон поклонника, пожелавшего сделать фото бойца. Инцидент произошел в Майами. Спортсмен был сперва помещен под арест, но вскоре вышел на свободу, внеся залог.

Макгрегор отбывает шестимесячную дисквалификацию за участие в беспорядках после его поединка с россиянином Хабибом Нурмагомедовым на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в октябре 2018-го. Боец сможет биться в UFC уже 6 апреля. Среди его вероятных оппонентов назывался американец Дональд Серроне. Однако глава UFC Дэйна Уайт отметил, что данный бой не разрабатывается.

Ирландец — бывший чемпион UFC в двух весовых категориях. На его счету 21 победа и четыре поражения в MMA.

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