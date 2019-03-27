24 «хищника» F-22 выполнили «слоновью прогулку»

В рамках учений на базе «Эльмендорф-Ричардсон» на Аляске 24 истребителя F-22 Raptor выполнили совместный взлет. Ролик с выполнением элемента опубликован на YouTube.
Истребители взлетали по очереди с интервалом в несколько секунд. Упражнение «Слоновья прогулка» выполняется для оттачивания управления самолетом в тесном построении, которое необходимо при реальных боевых вылетах. Кроме двух дюжин F-22 в «Слоновьей прогулке» участвовали самолет дальнего радиолокационного обнаружения E-3 Sentry и стратегический военно-транспортный самолет C-17 Globemaster III. Указывается, что учения длятся две недели.
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