ВТБ купил кусочек KFC

Новым основным партнером KFC в России стал консорциум ВТБ, Marathon Group, арабского фонда Al Nahdha Investment и других инвесторов. Консорциум владеет почти четвертью всех ресторанов сети в России. Об этом пишет РБК.

В ноябре 2018 года, по данным СПАРК, группа инвесторов стала владельцем 100 процентов ООО «Интернэшнл Ресторант Брэндс» — крупнейшего партнера компании Yum! Brands Russia & CIS, которая отвечает за развитие бренда KFC в России. В инвестиционном подразделении ВТБ («ВТБ Капитал») и Marathon Group подтвердили эту информацию. В фонде Al Nahdha Investment данные пока не прокомментировали.

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В Yum! Brands (владелец бренда KFC в России и СНГ) заявили, что сделка по продаже «Интернэшнл Ресторант Брэндс» была закрыта 31 октября 2018 года. В сделку вошли 180 ресторанов, ранее напрямую принадлежавших Yum! Brands и выделенных в отдельную компанию. Всего на начало 2019 года в России насчитывалось около 750 ресторанов KFC.

Ранее в марте сообщалось о покупке Сбербанком 10 процентов компании «Эй Кей Ресторантс Раша», которая владеет в России ресторанами KFC. Покупателем выступила «дочка» банка, «Сбербанк Инвестиции».

Американская сеть ресторанов быстрого питания KFC (Kentucky Fried Chicken) появилась в России в 1993 году. Бренд заходил на российский рынок через «Ростик групп» (сеть фастфудов «Ростик'с»). В 2005 году Yum! Brands смогла договориться с «Ростик групп» о совместном развитии бренда «Ростик'с — KFC», а в 2010 году выкупила права на рестораны в России и начала самостоятельно развивать их под брендом KFC.

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