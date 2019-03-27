В офис московского «Яблока» нагрянула полиция

Сотрудники уголовного розыска пришли в московское отделение «Яблока», сообщается в Twitter партии в среду, 27 марта.

Они изымают образцы всех материалов, находящихся в офисе, говорится в сообщении.

В партии предполагают, что кто-то позвонил в полицию и сообщил о распространении в офисе экстремистской литературы.

«Предположительно речь идет о материалах о реновации («Яблоко» выступает против проекта реновации, реализуемого городскими властями)», — говорится на сайте партии.

Член политкомитета «Яблока» Сергей Митрохин утверждает, что ордера на обыск у полицейских нет. «Объяснение я дал в письменном виде, что мы не храним экстремистскую литературу. Однако они не удаляются и говорят, что они проводят осмотр», — цитирует его «Интерфакс».

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