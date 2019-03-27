Под Петербургом потеряли варана с сушками

Зоозащитники начали поиски варана, которого местные жители заметили на дороге в Ленобласти, передает РИА Новости. Рядом с ящерицей лежала кожаная куртка и еда: сушки и печенье.

«На место приехал специалист — куртка лежит, но варана нет. Мы просим... чтобы отозвались люди, которые его могли забрать. Сейчас про животное ничего не известно», — сказала зоозащитница Ольга Фаттуш. Она уточнила, что судя по фотографиям, которые появились в сети, это детеныш длиной около метра. «Его готов был забрать приют и выхаживать, также готова была забрать наша герпетолог Марина Хлебникова», — добавила Фаттуш.

По информации издания 47news, животное заметили 25 марта рядом с памятником ополченцам у поселка Ивановское в Пустомержском поселении Кингисеппского района. «Вечером 26 марта варан находился еще у Ивановского. Состояние такое же — ни жив, ни мертв», — рассказала местная жительница.

Предполагается, что животное могло принадлежать передвижному цирку. Возможно, варан заболел и его выкинули.

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