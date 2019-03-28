Стало известно о состоянии попавшего в больницу соратника Ельцина

Состояние бывшего государственного секретаря РСФСР Геннадия Бурбулиса оценивается как удовлетворительное. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к семье 73-летнего политика.

«Нужно поблагодарить врачей, которые сделали все, что от них зависело. Я знаю, что к ситуации были привлечены лучшие специалисты. Сейчас все в их руках», — сообщил собеседник агентства.

Накануне, 27 марта, один из главных соратников бывшего президента Бориса Ельцина должен был выступить в качестве ведущего на заседании «Народной трибуны» в «Ельцин-центре» в Екатеринбурге, однако незадолго до мероприятия его доставили в больницу с инсультом.

Бурбулис был членом Верховного совета СССР, госсекретарем РСФСР. В 1991-1992 годах занимал пост первого заместителя председателя правительства. Бурбулис был одним из главных действующих лиц при подготовке Беловежского соглашения, оформившего распад СССР, и вместе с Ельциным подписал его от имени России.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!