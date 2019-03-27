Ближайший соратник Ельцина госпитализирован

Один из главных соратников президента Бориса Ельцина, бывший госсекретарь РСФСР Геннадий Бурбулис госпитализирован в больницу Екатеринбурга. Как сообщает радиостанция «Говорит Москва», у 73-летнего политика диагностирован инсульт.

Отмечается, что Бурбулис планировал выступить в «Ельцин-центре», но в гостинице ему стало плохо. Оттуда его доставили в больницу.

Геннадий Бурбулис — одно из главных действующих лиц российской политики конца 1980-х и начала 1990-х годов. Он входил в Верховный Совет СССР, возглавлял избирательный штаб своего земляка Бориса Ельцина на выборах президента РСФСР. В 1991 году именно Бурбулис поставил подпись под Беловежским соглашением о прекращении существования СССР от имени России (вместе с Ельциным).

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