Тлеющее кресло напугало пассажирку российского самолета

В самолете российской авиакомпании Red Wings начало тлеть кресло после вылета из аэропорта Екатеринбурга. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Лайнер Airbus A-321 направлялся в курортный город Анталья (Турция), когда при наборе высоты одна из пассажирок пожаловалась на запах гари в салоне. Стюардессы экстренно освободили весь ряд и обнаружили тлеющую обшивку кресла.

Бортпроводники устранили возгорание огнетушителем, после чего пилот принял решение продолжить полет в пункт назначения. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

В марте пассажирский самолет чилийской авиакомпании Latam Airlines загорелся после посадки в аэропорту Белу-Оризонти в Бразилии. Воспламенение произошло на ленточном багажном конвейере, стоявшем рядом с грузовым отсеком лайнера.

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