В женской колонии Красноярска наладили производство газировки

Руководство красноярской женской колонии №22 закупило оборудование для розлива газированных напитков, чтобы начать их производство в исправительном учреждении, сообщается на сайте регионального управления ФСИН.

Техника обошлась колонии в 328 тысяч рублей. «В комплект оборудования входят: установка для смешивания воды с углекислым газом, сиропный дозатор, аппарат розлива в полиэтиленовую тару, пробочный укупор и аппарат для упаковки в термоусадочную пленку», — говорится в сообщении.

За час установка может произвести до 150 литров газировки различных вкусов и разлить их в бутылки объемом от 0,5 до 1,5 литра. На производстве будут работать двое осужденных, прошедших специальную подготовку.

Продукцию планируют продавать в магазине «Гардарика», расположенном в административном здании ИК-22, а также на продовольственных ярмарках ФСИН.

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