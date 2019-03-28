Подмосковным охотникам предложили подготовить ружья

Сезон весенней охоты 2019 года в Московской области откроется 13 апреля, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин. Его слова приводит корреспондент «Ленты.ру» в четверг, 28 марта.

«Любители охоты на пернатую дичь могут готовить ружья и снаряжение. (...) Способы, сроки охоты и виды охотничьих ресурсов, разрешенных к добыче, в весенний период строго регламентированы», — сказал Разин.

В частности, охотиться разрешается самцов тетеревов из искусственного укрытия, вальдшнепов на вечерней тяге, селезней уток, напомнил он. Сезон охоты продлится в течение десяти дней.

Министр подчеркнул, что осуществление охоты возможно только при наличии действующего охотничьего билета и других необходимых документов.

В мае прошлого года стало известно об инициативе профильного ведомства создать интерактивную карту правонарушений охотников. Разин отмечал, что это позволит сконцентрировать силы на решение проблем в наиболее проблемных зонах.