Преподаватели российского техникума подрались с кадетами

В техникуме «Рифей» в Екатеринбурге в ночь на 28 марта преподаватели устроили застолье, которое завершилось массовой дракой, сообщают «Вечерние ведомости».

Инцидент произошел после кадетского сбора. Преподаватели решили отметить событие. Ночью пьяная компания вышла на улицу, где столкнулась с группой кадетов. Между кадетами и преподавателями разгорелся конфликт, который перерос в драку. Охранники техникума вызвали полицию, но многие участники потасовки до приезда правоохранителей успели скрыться.

Четверо были задержаны и доставлены в отдел полиции. Оказалось, что трое из них сами получили травмы — их направили на судмедэкспертизу для установления тяжести повреждений. В настоящее время ведутся поиск и опрос очевидцев. По итогам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

Отмечается, что в день ЧП сборы посетил уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков. Омбудсмен пообещал собрать информацию совместно с сотрудниками полиции, чтобы разобраться «с точки зрения участия детей в инциденте». Он также добавил, что знаком с некоторыми педагогами техникума, и назвал их «достойными людьми».

В самом «Рифее» отказались давать комментарии, сославшись на отсутствие полномочий, сообщает агентство новостей «Между строк».

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