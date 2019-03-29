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Пассажирка выпила литр водки и пригрозила разбить лица стюардессам

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Пассажирка авиакомпании easyJet угрожала разбить стюардессам лица после того, как напилась водки в полете. Об этом сообщает Independent.

20-летняя студентка Доника Браун находилась на рейсе Барселона — Ливерпуль. По словам свидетелей, девушка выпила литр водки в течение 40 минут после взлета, а затем начала кричать на своего молодого человека.

После этого девушку попросили уйти в хвостовую часть лайнера. Она согласилась, однако потом снова вернулась на свое место и продолжила разборки с партнером.

Тогда бортпроводники попытались успокоить ее, на что Браун пригрозила, что разобьет им лица. Девушку удалось утихомирить, только когда члены экипажа сказали, что развернут самолет.

После посадки Браун арестовала полиция, дебоширке пришлось предстать перед судом. Ее оштрафовали на 50 фунтов стерлингов и обязали выплатить 30 фунтов компенсации пассажирам самолета.

Ранее в марте пассажирка португальского перевозчика TAP прослыла худшей в истории после того, как напилась водки и устроила дебош на борту самолета.

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