Папа Римский отказал в поцелуе руки и удивил католиков

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Папа Римский Франциск не позволил католикам целовать папский перстень на своей руке из соображений гигиены. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на пресс-секретаря Ватикана Алессандро Джизотти.

По его словам, Папа Римский отдергивал руку, когда верующие пытались поцеловать его кольцо, из-за опасений за здоровье пришедших на прием в итальянском Лорето. Джизотти подчеркнул, что глава римско-католической церкви обязан думать о риске распространения микробов, когда вокруг него собирается большая толпа католиков.

Представитель Ватикана заверил, что Папа Римский не возражает против проявления акта уважения. Однако он счастлив, когда его кольцо целует небольшая группа прихожан, поскольку риск распространения микробов в этом случае не высок.

Ранее в социальных сетях распространилось видео, на котором понтифик уводит руку с папским кольцом от поцелуев. В то же время заметно, что многим католикам удалось прикоснуться к атрибуту облачения римских пап. Католическое издание LifeSiteNews назвало манеру обращения Папы Франциска с верующими возмутительной. Кроме того, издание выразило обеспокоенность из-за того, что Папа Римский мог продемонстрировать неприязнь к традиционным жестам почитания или прихожанам.

Кольцо рыбака, или папский перстень, которое Папа Римский носит на среднем пальце правой руки — один из главных символов церковной власти, а также «брака» с епархией. Его изготавливают для каждого понтифика, а после его смерти уничтожают. Жест поцелуя папского перстня символизируют уважение к Папе Римскому, а также является способом напомнить о его преданности народу.

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