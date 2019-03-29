Защитившего мать подростка наградили посмертно

Президент России Владимир Путин посмертно наградил орденом Мужества 16-летнего Ивана К. из Северодвинска, который защитил мать от пьяного соседа. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в пятницу, 29 марта.

Ранее мальчика посмертно наградили медалью Следственного комитета «Доблесть и отвага».

Инцидент произошел в мае 2017 года. Мать подростка распивала спиртные напитки с неоднократно судимым соседом по квартире. В результате ссоры мужчина напал на женщину с гантелей и ножом. Она получила около 30 ножевых ранений и осталась жива. Защищая мать, Иван получил три удара гантелей по голове и был госпитализирован с травмой черепа.

Мальчик перенес кому и несколько операций, 4 декабря 2018 года он скончался в московской больнице.

«Полтора года за ним ухаживал его брат Илья, которому помогали неравнодушные люди. Мать подростка за все это время навестила его лишь дважды (по некоторым данным, она не приехала к сыну вообще ни разу)», — говорится на сайте varlamov.ru.

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