Мать умершего в московской квартире мальчика отказывалась общаться с соцзащитой

Мать умершего в квартире в Москве семилетнего мальчика с аутизмом несколько раз не открывала дверь сотрудникам органов соцзащиты, которые приходили проведать ребенка, и не сообщала им по телефону новый адрес проживания. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе столичного департамента труда и социальной защиты населения.

В департаменте отметили, что последние три года отец и дедушка мальчика неоднократно обращались в различные инстанции и просили проверить условия содержания и воспитания малыша. «Специалисты соцзащиты осуществляли выходы в разное время суток по адресу регистрации семьи, однако дверь в квартиру никто не открывал. Мать несовершеннолетнего по телефону сообщала, что проживает с сыном по другому адресу, который назвать отказывалась, в том числе в ходе судебных заседаний», — сказал собеседник агентства.

В 2012-2014 годах во время проверок не было выявлено никаких нарушений, условия проживания ребенка были хорошими, и у него имелось достаточно игрушек, мать исправно исполняла родительские обязанности.

В департаменте добавили, что, как только стало известно о смерти ребенка, по адресу выехали сотрудники соцзащиты. «При посещении квартира не была захламлена, в помещении находились коробки, которые обычно используются при переезде, был некоторый беспорядок», — указал представитель департамента.

Следственный комитет проводит проверку по факту смерти ребенка. По предварительным данным, он скончался в результате остановки сердца, приехавшие на вызов врачи констатировали смерть. Медики не нашли следов насилия на его теле.

По информации ТАСС, мать и бабушка почти не занимались мальчиком, с ним мало гуляли, плохо кормили. Пожилая женщина страдала накопительством, и квартира была захламлена мусором.

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