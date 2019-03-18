Спасенную из гор хлама девочку-маугли сняли на видео

Пятилетняя девочка-маугли, которую спасли из захламленной московской квартиры, начала общаться с врачами и говорить. Агентство новостей «Москва» навестило ее в больнице.

На записи видно, что девочка пробует рисовать, играет в мяч и рассматривает книжки. Врачи рассказали изданию «Комсомольская правда», что ее первыми словами стала фраза «Это Фунтик»: девочка узнала персонажа мультфильма. Помимо этого она знает названия некоторых животных, однако говорит почти шепотом.

Девочку нашли в одной из московских квартир 10 марта. Соседи вызвали полицию после долгого плача ребенка в квартире. Когда дверь вскрыли, выяснилось, что внутри помещений антисанитария, на полу горы мусора и хлама, стены и окна испачканы грязью, летают мухи, часть мебели сломана. Сама малышка не разговаривала, показывала низкий уровень социальных навыков, в кожу на ее шее вросла спиралевидная резинка для волос, которую позднее врачи удалили хирургическим путем.

Мать задержана, следствие намерено отправить ее под арест. Она проходит подозреваемой по делу о покушении на убийство несовершеннолетней, находящейся в заведомо беспомощном состоянии. Сама родительница уверяла, что одна воспитывает дочь и оставляла ее без присмотра, только когда уходила на работу или по делам. По неподтвержденной информации, женщина нигде не работает.

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