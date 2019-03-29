Реклама православного платка из телемагазина удивила пользователей сети

Телемагазин одежды и обуви Top Shop выпустил сюжет, в котором рассказал о преимуществах их нового товара — платка для верующих женщин, который фиксируется на голове и не спадает. Внимание на запись обратил MDK.

В описании ролика указано, что «ниспадающий» платок — «изящный и практичный вариант для крестин, венчаний и праздничных служб». «Часто в момент богослужения платок соскальзывает с головы и отвлекает от таинства молитвы. Представляем вам эксклюзивные платки, <...> которые надежно крепятся на голове и подарят вам спокойствие и уверенность во время богослужения», — объясняет женский голос за кадром в рекламе.

На сайте магазина представлены три варианта платков: «Надежда», «Вера» и «Светлые мгновения». «Накинутый на плечи и голову платок не только подарит уют, но и придаст вашему стилю легкую таинственность и романтичность», — говорится в описании к товару.

Пользователей соцсетей развеселил такой аксессуар для молитв. «Они же из штор...» — пошутил один. Другой увидел в таком головном уборе «колпак инквизитора». Некоторые посчитали, что подобные рекламы в настоящее время странно видеть по телевизору. Так, один из пользователей иронично написал «2019 год». «От рождества христова», — напомнили ему в ответ.

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