Российская технология распознавания лиц компании VisionLabs признана лучшей

Российская технология распознавания лиц Liveness признана лучшей на крупнейшей международной конференции по компьютерному зрению CVPR-2019. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе Сбербанка, в экосистему которого входит компания-разработчик VisionLabs. Высокое признание технология получила по итогам конкурса ChaLearn Face Anti-spoofing Attack Detection Challenge, прошедшего на конференции.

Отечественная технология показала достижения, которые в полтора раза превосходят результаты компании, занявшей второе место на конкурсе CVPR-2019. Liveness используется в целях противоборства мошенничеству. Технология может проверить, кто именно находится перед камерой — человек или фотография. Благодаря Liveness мошенники и правонарушители не смогут обмануть различные системы идентификации, поэтому технология имеет особенно важное значение для практического использования компьютерного зрения, подчеркнули в «Сбербанке».

«Мы в VisionLabs очень гордимся тем, что наш алгоритм признан самым точным среди разработок других специалистов в сфере компьютерного зрения, — отметил генеральный директор компании VisionLabs Александр Ханин. — Обеспечение безопасности клиентов — одна из важнейших наших задач. На данный момент Liveness эффективно защищает от взломщиков решения в банковской сфере, ретейле, а также многих других областях ее применения».

«VisionLabs в очередной раз доказала свое мировое лидерство в области компьютерного зрения, — прокомментировал новость вице-президент Сбербанка, руководитель дирекции по развитию экосистемы SberX Марк Завадский. — Мы рады тому, что в экосистеме Сбербанка работают лучшие в мире инновационные компании. Это в свою очередь доказывает верность наших стратегических и тактических — инвестиционных — решений. Поздравляем наших коллег и партнеров с заслуженной наградой!».

Технология компании VisionLabs уже занимала главные места по результатам независимых тестов NIST — Национального института стандартов и технологий США. В ходе испытаний получены неопровержимые данные, что система от VisionLabs занимает во много раз меньше памяти, а также превосходит другие аналогичные технологии по производительности. Кроме того, системы компании VisionLabs имеют минимальный показатель количества ошибок при распознавании лиц — в среднем 0,002.

Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) — главное ежегодное мероприятие для разработчиков систем компьютерного зрения, которое включает в себя конференцию, несколько совмещенных семинаров и коротких курсов.

