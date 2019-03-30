Российские заключенные решили наказать писавших об их пытках журналистов

Пресненский районный суд столицы принял к рассмотрению иск от двоих белгородских заключенных — Максима Друцы и Алексея Куценко — к радиостанции «Эхо Москвы» за публикацию новости о том, что они подвергались пыткам в колонии, передает RNS.

«Истцы просят признать сведения, распространенные ответчиком в сети интернет на сайте радиостанции, не советующими действительности и порочащими честь и достоинство», — сообщили агентству в пресс-службе суда. Заседание назначено на 8 апреля.

Каждый из истцов потребовал взыскать с журналистов 50 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

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Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов заявил, что узнал о претензиях заключенных от коллег-журналистов. «Ни генеральный директор, ни наши юристы, ни я не были извещены об этом иске, и с понедельника мы начинаем копать. Нас удивляет, конечно, что двое заключенных подают на нас в суд», — сообщил он «Интерфаксу» в пятницу, 29 марта.

Друца и Куценко возмутились текстом, опубликованным в августе прошлого года под заголовком «Заключенный белгородской колонии пожаловался на пытки». В нем со ссылкой на фонд «В защиту заключенных» сообщалось, что они пожаловались правозащитникам.

Летом прошлого года к эксперту фонда «В защиту прав заключенных» Петру Курьянову обратилась за помощью девушка одного из заключенных, находящихся в ИК-7 Белгородской области, пишет «Медиазона». Она передала Курьянову скрины переписки, в которых ее молодой человек рассказал о пытках в колонии.

Администрация учреждения отказала во встрече с предполагаемыми потерпевшими адвокату Евгению Рудычеву, который был направлен в колонию для проверки информации, так сами заключенные письменно отказались от общения с ним.

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