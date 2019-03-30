Российские чиновники не смогли правильно написать «XIX век»

В Твери установили указатель с ошибочным написанием римских цифр. Фотография появилась в сообществе «Тверские своды» во «ВКонтакте».

Табличка информирует граждан об историко-архитектурном комплексе «Двор Пролетарки». Датировка объекта указана как «IXX — нач. XX вв.».

«Такая вот табличка появилась во Дворе Пролетарки. Надо полагать, что написать число 19 римскими цифрами — особая, непостижимая наука», — говорится в описании к фотографии.

Как отмечает «Московский комсомолец», название комплекса тоже написано неправильно: на самом деле ансамбль построек Товарищества Тверской мануфактуры называется «Морозовский городок», поскольку «в указанный период формирования комплекса никакого "Двора Пролетарки" еще не было».

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