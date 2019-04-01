ФСБ занялась нарушениями при ремонте в администрации Пермского края

Региональное управление Федеральной службы безопасности (ФСБ) России возбудило уголовное дело по факту нарушений, допущенных при проведении ремонта в здании администрации Пермского края. Об этом в понедельник, 1 апреля, «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

«Подрядчик, нанятый без проведения конкурсов и тендеров, провел в задании администрации Пермского края ремонтные работы на общую сумму свыше 8 миллионов рублей. Обращение с жалобой вскоре поступило в надзорные органы. После этого подрядчику было отказано в выплатах — и с него стали требовать назад аванс в два миллиона рублей», — рассказал собеседник.

По его словам, представители подрядчика обратились в правоохранительные органы. Региональное управление ФСБ возбудило уголовное дело по статье 285 («Злоупотребление должностными полномочиями») УК РФ.

Ранее 1 апреля сообщалось, что за последние семь лет количество уголовных дел, возбужденных и расследуемых ФСБ России в отношении представителей бизнеса, увеличилось в три раза.

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