Стали известны подробности дела о ремонте в администрации Пермского края

В отношении руководителя аппарата регионального правительства Елены Лопаевой возбуждено уголовное дело по факту нарушений, допущенных при проведении ремонта в здании администрации Пермского края. Об этом в понедельник, 1 апреля, «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

«Дело по статье 285 ("Злоупотребление должностными полномочиями") УК РФ возбуждено в отношении руководителя аппарата регионального правительства Елены Лопаевой и неустановленных лиц из числа руководства администрации», — сказал он.

Ранее 1 апреля стало известно, что дело о нарушениях при проведении ремонта в здании администрации Пермского Края возбуждено региональным управлением Федеральной службы безопасности (ФСБ) России.

«Подрядчик, нанятый без проведения конкурсов и тендеров, провел в задании администрации Пермского Края ремонтные работы на общую сумму свыше 8 миллионов рублей. Обращение с жалобой на это вскоре поступило в надзорные органы. После этого подрядчику было отказано в выплатах — и с него стали требовать назад аванс в два миллиона рублей», — сообщал источник.

По его словам, после этого представители подрядчика обратились в правоохранительные органы.

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