Естественные монополии решили сократить почти вдвое

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) внесла в Госдуму законопроект о регулировании естественных государственных монополий. Об этом сообщил заместитель главы ведомства Сергей Пузыревский, пишет «Коммерсантъ».

По его мнению, принятый в 1995 году закон «О естественных монополиях» препятствует развитию современной рыночной экономики, поэтому его необходимо упразднить. Пузыревский обратил внимание, что действующее определение естественных монополий позволяет включать в него множество новых сфер.

В новом законопроекте представлено уточненное определение понятия — «состояние товарного рынка, при котором создание конкурентных условий для удовлетворения спроса на определенный вид услуг невозможно или экономически нецелесообразно в силу технологических особенностей производства предоставления этой услуги».

ФАС предлагает сократить число естественных монополий с 14 до восьми сфер. Сокращение затронет сферы портов, аэропортов, внутренних водных путей, ледовой проводки, захоронения радиоактивных отходов и услуг почтовой связи.

В статусе естественных монополий останутся только инфраструктурные сферы: передача нефти и нефтепродуктов, газа по трубопроводам, железнодорожные пути, вокзалы, услуги общедоступной электросвязи, передача электроэнергии, теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение.

Замглавы ФАС выразил надежду, что закон будет принят до конца 2019 года, а вступит в силу еще через полгода. По его словам, реформа будет достаточно серьезной, и в правительстве ожидается непростая дискуссия по этому вопросу.

В 2015 году руководитель ФАС Игорь Артемьев предлагал отменить закон о естественных монополиях, назвав его устаревшим. Он отмечал, что монополии извлекают выгоду из существования закона, который «позволяет в 10 раз больше, чем закон о конкуренции».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!