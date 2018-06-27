Власти передумали лишать аптеки монополии

Федеральные власти прекратили разработку законопроекта, разрешающего продажу безрецептурных лекарств в супермаркетах. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным газеты, решение связано с уходом с поста первого вице-премьера Игоря Шувалова, который был инициатором создания документа, и возвращения в правительство экс-министра здравоохранения Татьяны Голиковой.

Представитель Голиковой пояснила, что в ходе общественного обсуждения законопроект получил множество отрицательных отзывов, поэтому Минпромторг сам обратился в правительство с предложением прекратить работу над документом.

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Минпромторг представил доработанный законопроект в апреле 2018 года. В нем был представлен перечень из 34 групп безрецептурных препаратов, среди которых сердечные средства, жаропонижающие и болеутоляющие свечи, лекарства от аллергии, ушные капли и капли от насморка, а также системы для переливания крови.

Представители аптечного бизнеса высказывали мнение, что новые правила приведут не только к закрытию аптек, но и к росту фальсифицированных лекарств на потребительском рынке. В продуктовом ретейле же посчитали, что покупатели только выиграют от увеличения конкуренции на рынке лекарств.

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