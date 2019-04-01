Илон Маск зачитал рэп об убитой горилле

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск записал рэп-композицию, посвященную горилле Харамбе. Песня под названием RIP Harambe опубликована на сервисе SoundCloud.

В композиции исполнитель при помощи автотюна признается, что часто думает о Харамбе и очень скучает по нему.

Маск также опубликовал ссылку на трек в Twitter, добавив, что разочарован провалом своего музыкального лейбла Emo G Records. Он также предположил, что песня RIP Harambe — «лучшее из его творений».

17-летний Харамбе получил известность после того, как был застрелен 28 мая 2016-го сотрудниками зоопарка Цинциннати, США. Те объяснили убийство животного угрозой для жизни попавшего к нему в вольер четырехлетнего мальчика, которого горилла таскала за собой в течение 10 минут. Для американских пользователей соцсетей Харамбе стал символом 2016 года.

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