Россиянин попытался защитить детей во дворе и погиб

Житель Астрахани погиб, защищая детей в своем дворе от незнакомца с ножом, сообщает «Комсомольская правда в Волгограде».

По информации издания, 48-летний мужчина услышал призывы о помощи подростков, когда вышел на балкон. Он увидел, что им угрожает ножом незнакомец, вышел во двор и попытался выхватить оружие, но тот ударил его в грудь. От полученного ранения астраханец скончался на месте.

Выяснилось, что нападавший находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

По информации управления Следственного комитета по Астраханской области, в отношении 46-летнего преступника возбуждены два уголовных дела: по статьям 105 («Убийство») и 213 («Хулиганство»). Известно, что мужчина угрожал шести девочкам и одному мальчику в возрасте от 11 до 14 лет.

У погибшего остались супруга и взрослая дочь, которая в тот день пришла к нему в гости с мужем.

В конце февраля президент России Владимир Путин призвал сотрудников МВД повысить раскрываемость преступлений в стране и активнее бороться с экстремизмом. По словам главы государства, в 2018 году «практически каждое второе преступление осталось нераскрытым», и подобное положение дел наблюдалось в стране в предыдущие годы. В то же время Путин отметил, что в целом число преступлений, в том числе тяжких, за 2018 год сократилось, а доля граждан, считающих, что полиция помогает решать их проблемы, наоборот, возросла.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!