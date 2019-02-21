МВД констатировало рост детской жестокости

В 2018 году в России наблюдался значительный рост детской жестокости, при этом число подростковых преступлений снизилось. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника управления организации охраны правопорядка в жилом секторе и деятельности по исполнению административного законодательства ГУОООП МВД России полковника полиции Станислава Колесника.

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По его словам, статистика показывает, что за последние 10 лет число правонарушений, совершенных несовершеннолетними, снижалось по всей стране. «При этом жестокость детей возрастает серьезно. Рост тяжких и особо тяжких преступлений за последний год составил 17 процентов», — отметил он.

Ранее секретарь Совета безопасности Николай Патрушев говорил, что в прошлом году количество совершенных подростками особо тяжких преступлений увеличилось примерно на четверть. В первую очередь обеспокоенность вызывала ситуация в Челябинской и Тюменской областях, где этот показатель вырос на 55 процентов. Патрушев указывал, что каждый третий малолетний нарушитель закона ранее уже привлекался к ответственности.

По его словам, чтобы решить проблему, надо менять систему профилактической работы с подростками, улучшать качество работы школьных психологов, наладить сотрудничество полиции и педагогов.

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