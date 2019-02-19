Патрушев обеспокоился ростом подростковой преступности

На Урале зафиксирован рост подростковой преступности. Об этом во вторник, 19 февраля, сообщает РИА Новости со ссылкой на секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева.

По его словам, в 2018 году количество особо тяжких преступлений, совершенных подростками, увеличилось примерно на четверть. В особенности это касается Челябинской и Тюменской областей, где показатель вырос более чем на 55 процентов. Кроме того, каждый третий несовершеннолетний, переступивший закон, уже имеет криминальный опыт.

Бороться с проблемой Патрушев предложил, изменив подход к профилактической работе с подростками. В будущем планируется наладить сотрудничество образовательных организаций и органов внутренних дел, а также улучшить качество работы школьных психологов.

21 августа 2018 года сообщалось, что на Урале четверым подросткам в возрасте от 14 до 16 лет предъявили обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью инвалиду, повлекшему за собой смерть.Один из подозреваемых ранее имел судимость. По данным судебно-медицинской экспертизы, пострадавший скончался из-за черепно-мозговой травмы.

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