В российском городе-миллионнике нашли гору останков животных

В Октябрьском районе Новосибирска местные жители обнаружили сваленные в кучу останки животных, предположительно, баранов. Фотографии с места инцидента были опубликованы в сообществе городской службы эвакуации во «ВКонтакте» в понедельник, 1 апреля.

На снимках видна груда шкур, костей, копыт и отрезанных голов животных.

В сообществе отметили, что днем ранее в Калининском районе города также были обнаружены части тел животных. Сообщалось, что на земле возле остановки общественного транспорта валялись части ног с копытами. «Вот такое зрелище мы сегодня утром наблюдали с сыном, стоя на остановке "Магазин"», — рассказала местная жительница.

В пресс-службе регионального управления полиции заявили, что проводят проверку по факту произошедшего, пишет «Сибирь. Реалии».

11 марта сообщалось, что жительница Татарстана — «догхантер и ветеринар улиц», которая борется с бродячими псами, — выложила в соцсети фотографию с отрезанной головой собаки и лежащими в ее пасти тюльпанами. Зоозащитники рассказали, что так она поздравила женщин с 8 Марта «в свойственной ей манере»: после убийства животного она сделала фотографии и выложила их на своей фейковой странице, которая сейчас заблокирована.

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