Бывшего полицейского обвинили в совращении московских школьниц

Москвича обвинили в насильственных действиях сексуального характера в отношении двух 14-летних девочек. Об этом во вторник, 2 апреля, «Ленте.ру» сообщила Юлия Иванова, официальный представитель столичного главка Следственного комитета России (СКР).

Мужчине предъявлено обвинение по пункту «а» части 3 статьи 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних»). По версии следствия, обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения угрозами и насилием завел двух 14-летних девочек в свою квартиру на юго-востоке Москвы.

После этого он совершил в отношении потерпевших насильственные действия сексуального характера. Следствие намерено ходатайствовать об аресте обвиняемого.

Об инциденте стало известно 1 апреля. По данным СМИ, обвиняемому 37 лет. Ранее он работал в патрульно-постовой службе (ППС), откуда уволился в 2011 году по собственному желанию.

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru

Еще больше интересного в нашем Instagram. Подпишись!