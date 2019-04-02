В авиакомпании рассказали о происходящем на борту самолета при смерти пассажира

Сотрудники ирландской авиакомпании Ryanair раскрыли, что происходит на борту при смерти пассажира во время перелета. Их слова приводит The Sun.

В большинстве случаев тело располагают на пустом ряду или переносят в бизнес-класс — подальше от остальных пассажиров — и накрывают покрывалом. «Я бы накрыла умершего человека пледом, чтобы не привлекать внимание других. Нужно сохранить достоинство усопшего и проявить к нему уважение. Нельзя, чтобы на него кто-то пялился», — прокомментировала бортпроводница Аннетт Лонг.

Кроме того, своим опытом поделились пассажиры, которым пришлось стать очевидцами подобного происшествия. Одной из них оказалась Сью Джекман, направлявшаяся в Окленд из Лос-Анджелеса с супругом.

«Мы летели бизнес-классом, он пошел спать в специальное кресло для сна и не проснулся. Когда я сообщила об этом стюарду, он привел другого пассажира, который был доктором. После нескольких тестов он объявил о смерти, которая наступила за четыре часа до посадки, — поделилась Джекман. — Его оставили в кресле до конца пути и укрыли одеялом, а я легла рядом и держала его, пока мы не приземлились».

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Другой путешественник по имени Дэйв Самвелл рассказал, что в самолетах есть специальная шторка, с помощью которой бортпроводники могут отгородить секцию кресел. Так поступили члены экипажа рейса Самвелла, когда он стал свидетелем смерти на борту.

Опытом поделилась и еще одна пассажирка Ана Ансари. «Женщина, которая сидела на два ряда дальше меня во время 11-часового перелета из Франкфурта в Сингапур, перестала дышать под конец перелета. Ее соседей пересадили, чтобы освободить весь ряд кресел. Поскольку больше ничего нельзя было сделать, они накрыли ее тело простыней, оставив лицо открытым», — вспоминает Ансари.

В сентябре 2018 года житель Великобритании, летевший на Ибицу из английского Манчестера, умер от передозировки кокаином прямо на борту самолета авиакомпании Jet2. В связи с инцидентом пилотам пришлось развернуть самолет и направиться в аэропорт Тулуза во Франции.

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