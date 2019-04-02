Женщина три недели питалась фруктовым соком и повредила себе мозг

В израильском городе Тель-Авив женщина попала в больницу после отказа от любой еды, кроме фруктового сока. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Диету, состоящую из воды и фруктового сока, посоветовал эксперт по нетрадиционной медицине, к которому она обратилась. Женщина придерживалась ее в течение трех недель, сильно похудела и стала весить менее 40 килограммов. Кроме того, нарушился водно-солевой баланс в ее организме.

Врачи опасаются, что три недели на фруктовом соке привели к непоправимому повреждению мозга пациентки. Daily Mail отмечает, что возможной причиной такого исхода могла стать гипонатриемия — состояние, при котором падает концентрация ионов натрия в крови. В результате вода перераспределяется из плазмы крови в клетки организма, в том числе в клетки мозга.

В марте сообщалось, что китаянка попала в больницу после капельницы с фруктовым соком. 51-летняя любительница нетрадиционной медицины решила ввести себе смесь, состоящую из соков более чем 20 различных фруктов.

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