В российскую больницу перед визитом Медведева завезли туалетную бумагу

В пермскую больницу к визиту премьер-министра Дмитрия Медведева завезли туалетную бумагу. Пациенты заявили, что увидели ее в кабинках впервые, пишет местный новостной портал «В курсе.ру».

«Я часто хожу сюда, никогда не было так чисто. Никогда не было туалетной бумаги», — рассказала пациентка по имени Галина.

Издание отмечает, что готовиться к приезду Медведева во второй городской клинической поликлинике начали еще с четверга, 28 марта.

Как сообщает ТАСС, в Перми Медведеву продемонстрировали медучреждение, которое вошло в пилотный федеральный проект «Бережливая поликлиника» и региональный проект «Новая поликлиника». В больнице отремонтировали зону регистратуры и ожидания, а также внедрили систему записи к врачу через терминалы в холле и другие решения.

Помимо этого Медведев посетил пермскую площадку, на которой производят роботов и провел встречу с представителями малого и среднего бизнеса Пермского края.

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