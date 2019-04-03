Группа Adept даст концерт в Москве

Шведская пост-харкдор-группа Adept выступит в Москве. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в среду, 3 апреля.

Концерт состоится 5 апреля на площадке «Главклуб Green Concert». Музыканты исполнят как свои старые хиты, так и новые песни. На сцене также появятся японская группа Crystal Lake и московская металкор-команда BrightDelight.

Артисты устроят масштабный тур по России. Кроме Москвы, они выступят в Нижнем Новгороде, Новосибирске, Екатеринбурге и Красноярске. Они уже выступили в Санкт-Петербурге, Самаре и Краснодаре.

Коллектив Adept образовался в 2004 году в городе Труса в Швеции. За свою музыкальную карьеру группа выпустила четыре студийных альбома, три EP и восемь видеоклипов.

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