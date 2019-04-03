Воры переоделись санитарами и ограбили лучшую больницу России

По горячим следам раскрыто жестокое нападение на главного врача больницы №40 Петербурга. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

В Санкт-Петербурге по подозрению в совершении преступления задержан организатор налета, им оказался 45-летний Сергей Грудецкий, ранее судимый за разбой. Также задержали исполнителей преступления — судимых за бандитизм братьев. 42-летнего Валерия Симбирева поймали в Тамбовской области, 32-летнего Алексея Симбирева — в Нижегородской. Обоих этапируют в Санкт-Петербург.

По данным следствия, утром 29 марта 2019 года Грудецкий на автомобиле привез братьев к городской больнице №40. Симбиревы в медицинских халатах, колпаках и с масками на лицах зашли в здание и направились в кабинет главного врача. Там они, угрожая ножом, жестоко избили кулаками, костылем и деревянной ножкой от кресла руководителя больницы и заместителя директора медицинского информационного центра. Затем бандиты связали им руки пластиковыми строительными хомутами и похитили из сейфа 250 тысяч рублей и 2,5 тысячи евро. После налета преступники скрылись.

В связи с нападением было возбуждено уголовное дело о разбое.

После резонансного преступления в больницу приезжали прокурор Петербурга Сергей Литвиненко, прокурор Курортного района города Сергей Виноградов, замначальника полиции Главного управления МВД по оперативной работе Сергей Стрелин и сотрудники Управления уголовного розыска, глава Курортного района Наталья Чечина, сообщала «Фонтанка.ру».

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По данным издания, целью преступников был куратор закупок больницы Валерий Лаптев. Именно в его кабинете стоял опустошенный разбойниками сейф. Лаптеву в результате нападения сломали челюсть и нос. Главный врач больницы Сергей Щербак пострадал случайно, оказавшись в момент налета в своем кабинете, который примыкает к кабинету Лаптева. У Щербака незначительные телесные повреждения.

Горбольницу №40 считают одной из лучших в России, указывает «Фонтанка.ру». Лечебное учреждение хорошо финансируется, только за три месяца 2019 года больница заключила контрактов на 1,2 миллиарда рублей. Кроме того, именно ей первой удалось получить робота-хирурга Da Vinci.

После смены губернатора в Петербурге двое заместителей главврача больницы перешли на работу в городское правительство. Дмитрий Лисовец стал председателем комитета здравоохранения, Андрей Сарана — его заместителем.

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