Слишком долгая жизнь насолила миллиардерам

Американские миллиардеры испытывают определенные проблемы из-за увеличения продолжительности жизни, сообщает Bloomberg.

Опрошенные агентством эксперты указывают, что бизнесмены не спешат передавать бразды правления наследникам, что угрожает перспективам развития бизнеса и увеличивает риск судебных тяжб.

Согласно отчету аналитиков UBS и PwC, средний возраст миллиардера в Северной Америке составляет около 67 лет, а почти половина всех средств на счетах компаний сконцентрирована в руках тех, кому за 70.

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В другом исследовании UBS отмечается, что более половины богатейших инвесторов мира собираются дожить до 100 лет. «Уходить в тень — это не то, чего хотят пожилые люди. Им страшновато», — считает основатель Cambridge Family Enterprise Group Джон Дэвис.

Из-за того, что миллиардеры живут все дольше, их наследники порой устают ждать своей очереди и затевают судебные тяжбы с целью признать тех недееспособными.

Авторы отчета UBS и PwC ожидают, что к наследникам миллиардеров всего мира может перейти примерно 3,4 триллиона долларов в ближайшие 20 лет.

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