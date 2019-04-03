Россия
 
Последние новости
В России обнаружили «парапсихологический спецназ»
Цены на бензин решили удержать
Дольф Лундгрен попросился к Путину и в «Бессмертный полк»
Ким Чен Ына пригласили в Россию
ФСБ задержала мэра Евпатории
Японцев огорчили неожиданные каникулы
Арестованным в Москве инвестором из США начали пугать иностранцев
Российская студентка защитилась от пьяного соседа и попала под статью
Сбежавший с детьми из Швеции россиянин попросил убежище в Польше
Новости партнеров

Один из авторов Беловежского соглашения снова оказался в коме

Перейти в «Мою Ленту»

Бывшего госсекретаря РСФСР Геннадия Бурбулиса повторно ввели в искусственную кому. Об этом в среду, 3 апреля, сообщил РБК Андрей Мальцев, администратор Народного университета «Ельцин университет», созданного Бурбулисом.

27 марта 73-летний политик попал в одну из больниц Екатеринбурга с инсультом. Бурбулис приехал в Екатеринбург, чтобы выступить в «Ельцин-центре», но был госпитализирован. Позже сообщалось, что его состояние оценивается как тяжелое.

Геннадий Бурбулис был одним из ближайших соратников первого президента России Бориса Ельцина, членом Верховного совета СССР. В 1991-1992 годах он занимал должность первого зампреда правительства. Бурбулис стал одним из главных действующих лиц при подготовке Беловежского соглашения, оформившего распад Советского Союза, и вместе с Ельциным подписал этот документ от имени России.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Бурбулиса повторно ввели в искусственную кому
Соратники Бурбулиса проговорились о его здоровье
Стало известно о состоянии попавшего в больницу соратника Ельцина
Другие материалы рубрики
Россия00:01Сегодня

«Гнобить нас стали недавно»

Российские врачи — об ошибках, нехватке лекарств и играх со смертностью
14:02 1 апреля

Путин ужесточил наказание для криминальных авторитетов

18:23Сегодня

Российская студентка защитилась от пьяного соседа и попала под статью

16:42Сегодня

Вдова погибшего в Сирии офицера засудила Минобороны за отказ платить ее семье

Россия00:02 1 апреля

«Кадят и называют это спасением»

Эти школьники стали лучшими в изучении православия. Что они думают о вере и мракобесии
18:04Сегодня

Российских водителей скорой обложили налогами и оставили без зарплат

15:08Сегодня

Россиян призвали уйти от звездных стандартов в вопросах обуви

09:5528 марта

Названы главные причины самоубийства российских полицейских

Россия00:0530 марта

«Имеем право на купальники, пирсинг и, прости господи, секс»

Учительницу уволили за фото в купальнике. Вслед за ней разделись ее коллеги по всей России
16:10Сегодня

Россиянка едва не утонула в луже на дороге и попала на видео

14:59Сегодня

Получающие по 27 копеек водители «Почты России» устали и запротестовали

14:3027 марта

Китайский завод по розливу воды на Байкале признали опасным для экологии

Россия
«Гнобить нас стали недавно»
Российские врачи — об ошибках, нехватке лекарств и играх со смертностью
В России расширят права полицейских и переведут стрелки
Эти законы изменят жизнь миллионов россиян: за что возьмется Госдума в апреле
«Кадят и называют это спасением»
Эти школьники стали лучшими в изучении православия. Что они думают о вере и мракобесии
Один из авторов Беловежского соглашения снова оказался в коме
Российская студентка защитилась от пьяного соседа и попала под статью
Вдова погибшего в Сирии офицера засудила Минобороны за отказ платить ее семье
Российских водителей скорой обложили налогами и оставили без зарплат
Все материалы
Мир
«Исламское государство будет жить»
США бросили Ирак, и он стал логовом терроризма. Арабскому Востоку грозит новый халифат
Сбежавший с детьми из Швеции россиянин попросил убежище в Польше
Ким Чен Ына пригласили в Россию
Во Франции сорвали нападение «духовного сына» террориста
Евросоюз отказался сдвигать Brexit
В США решили защититься от российского вмешательства в выборы
Трамп рассказал о лозунгах для новых выборов
Все материалы
Бывший СССР
«Мы тебя, сука, зароем!»
Радикалы против Порошенко, страх новой революции и русофобия — репортаж с выборов из Киева
Кандидату в президенты Украины накрутили голоса в Донбассе
Порошенко и Зеленский во втором туре выборов на Украине
Первые данные экзитполов, нарушения и обвинения России во вмешательстве
Украина запретила любое авиасообщение с Россией
Команда Порошенко ответила на требования штаба Зеленского
«Мы ненавидим вас так же, как укропов»
Патриоты, беженцы и ненависть к России: репортаж из прифронтовых городов Украины
Штаб Зеленского выдвинул требования Порошенко
Все материалы
Экономика
Народно-денежная масса
Эти страны могут разбогатеть на своих бедняках. Среди них — Россия
Арестованным в Москве инвестором из США начали пугать иностранцев
Названы сроки введения в России новых налогов
Скандального министра спасли от выступления в Госдуме после взбучки
Слишком долгая жизнь помешала миллиардерам
Признак коммунизма
Россия тратит миллиарды на новые стройки века. Но поможет ли опыт СССР поднять экономику?
Продажа «ненужных» Sukhoi SuperJet сорвалась
Все материалы
Силовые структуры
«Пошел поговорить — и дважды всадил в капитана заточку»
В 90-х он ходил на стрелки с ореховскими и выживал на зонах: рассказ русского гангстера
Виктор ИшаевБывший губернатор Хабаровского края Ишаев задержан в Москве
ФСБ подозревает его в махинациях с лесом. Идут обыски в правительстве региона
Кадр из фильма «В городе Сочи темные ночи»Золотые дельцы
Гениальные аферисты СССР: спецпроект «Ленты.ру»
Россиянка села на 19 лет за убийство собственных детей
Напуганные антиворовским законом авторитеты потянулись за границу
Напавших на полицейских боевиков ИГ ликвидировали на Кавказе
Воры переоделись санитарами и ограбили лучшую больницу России
Все материалы
Наука и техника
Восточный переворот
Россия уходит из Байконура. Но продолжает вкладывать в него деньги
Новинки презентации Apple
Онлайн-кинотеатр, собственный банк и эксклюзив от Спилберга
Восставший после смерти
Эта игра способна измотать и унизить — Sekiro: Shadows Die Twice
Названа новая опасность подросткового алкоголизма
Опубликованы кадры масштабных военных учений в Крыму
Раскрыты сроки выхода iPhone SE 2
Определен самый эффективный способ похудеть
Все материалы
Спорт
Уле-Гуннар Сульшер«Вернул нам свободу»
В него никто не верил, но он принес победу: феномен нового тренера «Манчестер Юнайтед»
Российский боец Олейник заменит Волкова на турнире UFC в Санкт-Петербурге
Пеле госпитализировали
Бывший чемпион UFC показал рассеченное надвое веко после удара россиянина
Менеджер Нурмагомедова пригрозил Макгрегору за оскорбление жены бойца
Макгрегор оскорбил жену Нурмагомедова и удалил пост
Восточный экспресс
Новый конкурент UFC переманивает лучших бойцов мира и устанавливает свои порядки
Все материалы
Культура
Ушел на охоту
Умер Алексей Булдаков — актер, мужик, генерал
В финале Джон умрет
Сериалы без интриги, лесбиянки-аристократки и «Игра престолов» — что смотреть в апреле
Билли АйлишПодросток на миллион
Готичная бунтарка из Калифорнии, нежная Офелия и отцы трип-хопа — главные альбомы недели
Дольф Лундгрен попросился к Путину и в «Бессмертный полк»
Макаревича возмутила книга американской писательницы о советских рокерах
Названа дата прощания с актером Булдаковым
Охлобыстин признал правоту назвавшего его идиотом Зеленского
Все материалы
Интернет и СМИ
«Ты что, ненормальный? Это супер!»
Как первый советский пранкер совершил революцию на телевидении и пропал с экранов
Вечный суд
Google годами уничтожал конкурентов по всему миру. Теперь с ним борются целые государства
«Ну укусил тебя скорпион, ты же не умер!»
В России сняли «Последнего героя» с экстрасенсами. Они оголодали и прокляли все вокруг
Блогер-миллионник разыграл битый Gelandewagen и был заблокирован в Instagram
Телеведущего Хрусталева заподозрили в пьяной езде
Познер предположил существование ада и поместил туда Ленина
На Скабееву подали в суд
Все материалы
Ценности
Почти карикатурный персонаж Риз Уизерспун опровергает все стереотипы о «судебном стиле»«Ситуация серьезная, тут все по-настоящему»
Одежда может спасти от тюрьмы или все испортить: тонкости судебной моды
Latin KingsХорошие плохие мальчики
Они одевались, как ученики элитных школ, и терроризировали Чикаго
Владимир Познер«Если хочется переспать — то на здоровье»
Владимиру Познеру — 85. Он играет в теннис, пьет виски и идеально сочетает носки с брюками
Сестер Кардашьян обвинили в нанесении вреда здоровью подростков
Еще одна тучная модель снялась в белье в поддержку женщин с лишним весом
Раскрыт секрет идеального внешнего вида Кейт Миддлтон
Меган Маркл с мужем завели Instagram
Все материалы
Путешествия
Лодка Федора Конюхова перевернулась в Южном океане
Знаменитый путешественник выжил в шторме и продолжает путь вслепую
Миражи и агрессия
Россияне на «Газелях» решили пересечь самую большую пустыню мира и выжили
«Подбежали со спины, ударили ножом, повалили на землю»
Россияне поехали в кругосветное путешествие без денег и наткнулись на африканских бандитов
Россия захотела восстановить авиасообщение с Украиной
Федор Конюхов поделился страхами после бедствия в океане
Определены самые популярные отели России
На избавление домов россиян от хостелов дали семь месяцев
Все материалы
Из жизни
Элизабет Шорт«Женоненавистник и садист высшего порядка»
Детектив раскрыл самое громкое убийство в США спустя 60 лет. Убийцей оказался его отец
«Приходится делать вещи, от которых страшно»
Защитники животных и браконьеры ведут жестокую войну. В ней гибнут не только звери
Хмельное братство
Эти люди отказались от еды и оказались на пороге смерти. Их спасло пиво
Семья выгребла мусор из машины и разбогатела
Редчайшую зебру-альбиноса сняли на камеру
61-летняя женщина помогла сыну-гею стать отцом
Девушка чувствовала себя пьяной из-за выпадающего из черепа мозга
Все материалы
Безнадежно устаревшие концепты 2000-х
Символы будущего, которое так и не наступило
Премьеры «Мотовесны»
Что искать на главной российской выставке мототехники
Конец Тельца
Снят с производства автомобиль, который спас компанию Ford
Широко закрытые глаза
Длительный тест Mitsubishi Eclipse Cross
Появились первые фотографии «заряженной» Lada Granta
В России запатентовали дизайн первых вьетнамских автомобилей
Раскрыт интерьер маленького «квадратного» кроссовера Mercedes-Benz
Все материалы
Дом
«Все жители тут становятся психами»
Москвичка уехала из столицы, чтобы счастливо жить в провинции
Глазами ребенка
Этот японский фотограф снимает города и возвращает зрителей в детство
Немецкая машина
Сто лет назад они придумали новую архитектуру. Мы живем в этих домах до сих пор
В крупных городах России выросли цены на вторичное жилье
Определена цена аренды самого дорогого особняка Москвы
На Рублевке рухнули цены на особняки
Семья затравленной за письмо Путину девочки купила дом
Все материалы