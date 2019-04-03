Один из авторов Беловежского соглашения снова оказался в коме

Бывшего госсекретаря РСФСР Геннадия Бурбулиса повторно ввели в искусственную кому. Об этом в среду, 3 апреля, сообщил РБК Андрей Мальцев, администратор Народного университета «Ельцин университет», созданного Бурбулисом.

27 марта 73-летний политик попал в одну из больниц Екатеринбурга с инсультом. Бурбулис приехал в Екатеринбург, чтобы выступить в «Ельцин-центре», но был госпитализирован. Позже сообщалось, что его состояние оценивается как тяжелое.

Геннадий Бурбулис был одним из ближайших соратников первого президента России Бориса Ельцина, членом Верховного совета СССР. В 1991-1992 годах он занимал должность первого зампреда правительства. Бурбулис стал одним из главных действующих лиц при подготовке Беловежского соглашения, оформившего распад Советского Союза, и вместе с Ельциным подписал этот документ от имени России.

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