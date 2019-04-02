Соратники Бурбулиса проговорились о его здоровье

Состояние здоровья бывшего государственного секретаря РСФСР Геннадия Бурбулиса оценивается как тяжелое. Об этом агентству ТАСС сообщили в пресс-службе «Ельцин Центра».

При этом в некоммерческой организации уточнили, что «напрямую с врачами не говорили».

27 марта 73-летний политик попал в одну из больниц Екатеринбурга с инсультом. Его госпитализировали незадолго до выступления на «Народной трибуне» в «Ельцин-центре». Тогда источник, близкий к семье Бурбулиса, рассказал, что состояние больного оценивается как «удовлетворительное».

Бурбулис был членом Верховного совета СССР, в 1991-1992 годах занимал пост первого заместителя председателя правительства. Бурбулис был одним из главных действующих лиц при подготовке Беловежского соглашения, оформившего распад СССР, и вместе с Ельциным подписал его от имени России.

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