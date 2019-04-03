Российская семья бросила бизнес и дорогую квартиру и уехала возрождать деревню

Семья Карнауховых из Красноярского края переселилась из двухуровневой элитной квартиры в Ачинске в брошенную деревню Зеленцы, чтобы выращивать коз и поднимать село, пишет «Комсомольская правда».

Отец семейства Денис Карнаухов провел в этой деревне все детство — здесь у его бабушки была дача, где ребенком он проводил все лето. Когда населенный пункт опустел, и жителей не осталось, власти решили ликвидировать Зеленцы. Чтобы не допустить этого, несколько лет назад Карнаухов с женой Ингой и с двумя сыновьями поселились на постоянной основе в доставшийся от родственников деревянный дом и принялись развивать хозяйство.

Ради переезда супругам пришлось бросить бизнес и цветочный магазин. Теперь Инга все время проводит с детьми и занимается хозяйством, а Денис работает кочегаром в Ачинске сутки через трое. Городскую квартиру с камином они оставили старшему сыну, который недавно вернулся из армии и собирается устраиваться на работу в полицию.

Новое жилье Карнауховы отремонтировали, утеплили и облагородили, наладили отопление, обзавелись интернетом, спутниковой антенной и трактором. Из живности у них в загонах водятся кролики, куры, свиньи и 18 коз. Молоко, сыр, сметана, творог, парное мясо — все свое.

Первое время переселенцы ругались с чиновниками, которые не хотели помогать с дорогой и оставлять им провода. «Сейчас у нас новая глава сельсовета, и проблем с ней пока нет никаких: дорогу чистят, автобус Кирилла и Артура ежедневно возит в школу, в поселок Причулымский. Глядишь, и народ сюда вернется», — сказал Денис Карнаухов.

Все это время семья жила в Зеленцах в гордом одиночестве, и лишь недавно один из местных домов купили дачники. Карнауховы надеются, что это еще один шаг к возрождению их деревни.

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