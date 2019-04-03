Воробьев выступил на открытии завода «Мерседес»

Подмосковные власти выделили дополнительные 100 гектаров земли для развития автомобильного производства на новом заводе Mercedes-Benz, сообщил губернатор Андрей Воробьев на открытии предприятия в среду, 3 апреля, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Очень приятный и торжественный день. Хотел поблагодарить всех, кто поддерживал этот проект. Первый человек, который в него поверил, это наш президент. Именно с ним я имел разговор, и он сказал — делай все, чтобы это предприятие было здесь», — сказал Воробьев.

Губернатор отметил, что на заводе работают талантливые российские специалисты. Воробьев выразил уверенность в том, что завод будет работать на полную мощность. По его словам, ежегодно предприятие планирует выпускать 25-30 тысяч автомобилей.

«Мы инвестировали сюда порядка пяти миллиардов рублей на всю инфраструктуру. И когда приглашали Mercedes, конечно, сделали максимальные льготы: налог на имущество, налог на землю, налог на прибыль максимально снижен на это производство», — рассказал губернатор.

По его словам, Подмосковье конкурировало с другими субъектами, но в итоге победило.

Ранее в среду глава государства Владимир Путин приехал на открытие завода Mercedes-Benz в Подмосковье на лимузине российского производства Aurus проекта «Кортеж».

Завод Mercedes-Benz располагается в индустриальном парке «Есипово». Строительные работы начались в июне 2017 года. Подмосковные власти активно содействовали реализации этого масштабного проекта, отмечается в сообщении пресс-службы областного правительства.