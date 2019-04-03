Американцы оценили достоинства рассола

Американская газета New York Post посвятила обзор достоинствам огуречного рассола. Автор издания Мелисса Маламут (Melissa Malamut) пишет, что рассол стал новым главным главным напитком поклонников фитнеса в В Нью-Йорке.

Отмечается, что американцы готовы отдавать от трех до 15 долларов (от 196 до 980 рублей соответственно) за емкости с напитком, остающимся при приготовлении солений.

«Существует повышенный спрос [от поклонников фитнеса] именно на рассол», — рассказывает изданию Майк Чу (Mike Chu), менеджер Pickle Guys, заведения, продающего различные соления в Нью-Йорке. По его словам, люди могут выложить даже 45 долларов (2,9 тысячи рублей) за рассол. Такую цену просят за ведро соленой жидкости.

При этом спортсмены считают, что высокая стоимость оправдана результатом. «Я считаю, что он и правда помогает мне с восстановлением», — говорит 35-летний профессиональный боксер Джейсон Маркланд (Jason Markland). Он утверждает, рассол моментально помогает ему от спазмов в мышцах.

С ним согласна тренер одного из фитнес-клубов, Лейх Герсон (Leigh Gerson). Победительница нескольких полумарафонов в восторге от того, чтобы живет недалеко от Pickle Guys, куда регулярно заходит за рассолом. «Я пью его прямо из банки. Можно залить его снова водой и оставить ненадолго настояться с огурцами и получить еще», — советует она.

Доктор Теодор Стрэндж (Theodore Strange) в комментарии изданию в целом положительно оценил употребление рассола после тренировок. Он отметил позитивное влияние на восстановление мышечной ткани и нормализацию обмена солей в организме. Однако предостерег от употребления рассола, если у человека есть сердечно-сосудистые заболевания.

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