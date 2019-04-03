Интернет и СМИ
 
Последние новости
Названа сумма нанесенного Украиной Крыму ущерба
Эмили Ратаковски выложила фото юной Ким Кардашьян в купальнике
Казахстан собрался строить Большую Евразию вместе с Россией
Китаец явился за дочерью миллионера после отмены конкурса за ее руку и сердце
Генсек НАТО уравнял Гитлера, Сталина и ИГ
Число живущих с ВИЧ россиян превысило миллион
Макгрегор поблагодарил UFC за пожизненную дисквалификацию россиянина
Росстат пояснил Кремлю данные о нехватке у россиян денег на обувь
Минфин разъяснил ситуацию с неуплатой Венесуэлой долга перед Россией
Новости партнеров

Обнаружен новый вид обмана в WhatsApp

Перейти в «Мою Ленту»

Пользователей смартфонов на платформе Android атаковали с помощью вредоносного расширения, которое якобы позволяет изменить цвет интерфейса WhatsApp. Вместе с этим устройство заражает троян, транслирующий рекламу, предупреждает антивирусная компания ESET в сообщении, поступившем в «Ленту.ру».

Пользователи получают сообщение, которое предлагает изменить зеленый цвет интерфейса на другой. Для активации требуется перейти по ссылке и установить расширение для браузера Chrome под названием Black Theme for WhatsApp. Устройство заражает троян, как только его обладатель начинает использовать WhatsApp, его атакует навязчивая реклама.

Программа получает доступ к списку контактов и групповым чатам. Пользователи получают уведомление о необходимости поделиться ссылкой с 30 друзьями или 10 чатами, только после этого появляется возможность изменить цвет. Далее обладатель устройства получает сообщение о необходимости скачать файл установки приложения под названием best_video.apk и подписаться на уведомления. Корреспондент «Ленты.ру» убедился, что расширение до сих пор доступно в интернет-магазине Chrome, число его загрузок превышает 15,5 тысячи.

В ESET считают, что атака направлена в первую очередь на жителей Бразилии и испаноговорящих стран, так как сообщения составлены на португальском и испанском языках. При этом пользователям предлагают подписаться на уведомления с русскоязычного ресурса.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В WhatsApp обнаружили новую функцию
WhatsApp внедрит новую функцию
Найден способ обойти новую защиту в WhatsApp
Другие материалы рубрики
Интернет и СМИ00:01Сегодня

«Ты что, ненормальный? Это супер!»

Как первый советский пранкер совершил революцию на телевидении и пропал с экранов
17:01Сегодня

Блогер-миллионник разыграл битый Gelandewagen и был заблокирован в Instagram

14:13Сегодня

Facebook потребовал у пользователей пароли от электронной почты

19:21Сегодня

Эрнста попросили найти управу на унизившую остеопатов Малышеву

Интернет и СМИ00:0329 марта

Вечный суд

Google годами уничтожал конкурентов по всему миру. Теперь с ним борются целые государства
11:27Сегодня

Познер предположил существование ада и поместил туда Ленина

16:41 2 апреля

Шутка Delivery Club про подлодки в Курске разгневала пользователей сети

18:05Сегодня

Телеведущего Хрусталева заподозрили в пьяной езде

Интернет и СМИ00:0231 марта

«Ну укусил тебя скорпион, ты же не умер!»

В России сняли «Последнего героя» с экстрасенсами. Они оголодали и прокляли все вокруг
08:00Сегодня

Пожилой мужчина решил найти любовь в сети и лишился миллионов

12:30 2 апреля

Опасный мобильный вирус обнаружен в магазине Google Play

06:11Сегодня

Мужчина потребовал указывать вес женщин в Tinder и пожалел

Россия
«Гнобить нас стали недавно»
Российские врачи — об ошибках, нехватке лекарств и играх со смертностью
В России расширят права полицейских и переведут стрелки
Эти законы изменят жизнь миллионов россиян: за что возьмется Госдума в апреле
«Кадят и называют это спасением»
Эти школьники стали лучшими в изучении православия. Что они думают о вере и мракобесии
Один из авторов Беловежского соглашения снова оказался в коме
Россия вошла в десятку стран по смертности из-за грязного воздуха
Вдова погибшего в Сирии офицера засудила Минобороны за отказ платить ее семье
Российская студентка защитилась от пьяного соседа и попала под статью
Все материалы
Мир
«Исламское государство будет жить»
США бросили Ирак, и он стал логовом терроризма. Арабскому Востоку грозит новый халифат
Сбежавший с детьми из Швеции россиянин попросил убежище в Польше
Ким Чен Ына пригласили в Россию
Во Франции сорвали нападение «духовного сына» террориста
Евросоюз отказался сдвигать Brexit
В США решили защититься от российского вмешательства в выборы
Трамп рассказал о лозунгах для новых выборов
Все материалы
Бывший СССР
«Мы тебя, сука, зароем!»
Радикалы против Порошенко, страх новой революции и русофобия — репортаж с выборов из Киева
Литва и Польша стянут войска к границе с Россией
Порошенко и Зеленский во втором туре выборов на Украине
Первые данные экзитполов, нарушения и обвинения России во вмешательстве
Кандидату в президенты Украины накрутили голоса в Донбассе
Зеленский бросил вызов Порошенко на стадионе «Олимпийский»
«Мы ненавидим вас так же, как укропов»
Патриоты, беженцы и ненависть к России: репортаж из прифронтовых городов Украины
Команда Порошенко ответила на требования штаба Зеленского
Все материалы
Экономика
Народно-денежная масса
Эти страны могут разбогатеть на своих бедняках. Среди них — Россия
Если друг оказался вдруг
Трое попали на скамью подсудимых из-за чужих долгов
В США захотели заблокировать активы крупнейших банков России
Tele2 внедрил новый «умный» тариф
Цены на бензин решили удержать
Сбербанк подписал обновленный договор по продаже турецкого Denizbank в ОАЭ
Названы сроки введения в России новых налогов
Все материалы
Силовые структуры
«Пошел поговорить — и дважды всадил в капитана заточку»
В 90-х он ходил на стрелки с ореховскими и выживал на зонах: рассказ русского гангстера
Виктор ИшаевБывший губернатор Хабаровского края Ишаев задержан в Москве
ФСБ подозревает его в махинациях с лесом. Идут обыски в правительстве региона
Кадр из фильма «В городе Сочи темные ночи»Золотые дельцы
Гениальные аферисты СССР: спецпроект «Ленты.ру»
Россиянка села на 19 лет за убийство собственных детей
Напуганные антиворовским законом авторитеты потянулись за границу
Напавших на полицейских боевиков ИГ ликвидировали на Кавказе
Воры переоделись санитарами и ограбили лучшую больницу России
Все материалы
Наука и техника
Восточный переворот
Россия уходит из Байконура. Но продолжает вкладывать в него деньги
Новинки презентации Apple
Онлайн-кинотеатр, собственный банк и эксклюзив от Спилберга
Восставший после смерти
Эта игра способна измотать и унизить — Sekiro: Shadows Die Twice
Первый пуск сбившей спутник Земли ракеты оказался неудачным
В России обнаружили «парапсихологический спецназ»
Названа новая опасность подросткового алкоголизма
Опубликованы кадры масштабных военных учений в Крыму
Все материалы
Спорт
Уле-Гуннар Сульшер«Вернул нам свободу»
В него никто не верил, но он принес победу: феномен нового тренера «Манчестер Юнайтед»
Названа причина снятия Волкова с турнира UFC в Петербурге
Пеле госпитализировали
Российский боец Олейник заменит Волкова на турнире UFC в Санкт-Петербурге
Менеджер Нурмагомедова пригрозил Макгрегору за оскорбление жены бойца
Бывший чемпион UFC показал рассеченное надвое веко после удара россиянина
Восточный экспресс
Новый конкурент UFC переманивает лучших бойцов мира и устанавливает свои порядки
Все материалы
Культура
Ушел на охоту
Умер Алексей Булдаков — актер, мужик, генерал
В финале Джон умрет
Сериалы без интриги, лесбиянки-аристократки и «Игра престолов» — что смотреть в апреле
Билли АйлишПодросток на миллион
Готичная бунтарка из Калифорнии, нежная Офелия и отцы трип-хопа — главные альбомы недели
Дольф Лундгрен попросился к Путину и в «Бессмертный полк»
Названы последствия ухода Егора Крида от Тимати
Названа дата прощания с актером Булдаковым
Макаревича возмутила книга американской писательницы о советских рокерах
Все материалы
Интернет и СМИ
«Ты что, ненормальный? Это супер!»
Как первый советский пранкер совершил революцию на телевидении и пропал с экранов
Вечный суд
Google годами уничтожал конкурентов по всему миру. Теперь с ним борются целые государства
«Ну укусил тебя скорпион, ты же не умер!»
В России сняли «Последнего героя» с экстрасенсами. Они оголодали и прокляли все вокруг
Блогер-миллионник разыграл битый Gelandewagen и был заблокирован в Instagram
Эрнста попросили найти управу на унизившую остеопатов Малышеву
Познер предположил существование ада и поместил туда Ленина
Телеведущего Хрусталева заподозрили в пьяной езде
Все материалы
Ценности
Почти карикатурный персонаж Риз Уизерспун опровергает все стереотипы о «судебном стиле»«Ситуация серьезная, тут все по-настоящему»
Одежда может спасти от тюрьмы или все испортить: тонкости судебной моды
Latin KingsХорошие плохие мальчики
Они одевались, как ученики элитных школ, и терроризировали Чикаго
Владимир Познер«Если хочется переспать — то на здоровье»
Владимиру Познеру — 85. Он играет в теннис, пьет виски и идеально сочетает носки с брюками
Сестер Кардашьян обвинили в нанесении вреда здоровью подростков
Еще одна тучная модель снялась в белье в поддержку женщин с лишним весом
Раскрыт секрет идеального внешнего вида Кейт Миддлтон
Меган Маркл с мужем завели Instagram
Все материалы
Путешествия
Лодка Федора Конюхова перевернулась в Южном океане
Знаменитый путешественник выжил в шторме и продолжает путь вслепую
Миражи и агрессия
Россияне на «Газелях» решили пересечь самую большую пустыню мира и выжили
«Подбежали со спины, ударили ножом, повалили на землю»
Россияне поехали в кругосветное путешествие без денег и наткнулись на африканских бандитов
Россия захотела восстановить авиасообщение с Украиной
Федор Конюхов поделился страхами после бедствия в океане
Определены самые популярные отели России
На избавление домов россиян от хостелов дали семь месяцев
Все материалы
Из жизни
Элизабет Шорт«Женоненавистник и садист высшего порядка»
Детектив раскрыл самое громкое убийство в США спустя 60 лет. Убийцей оказался его отец
«Приходится делать вещи, от которых страшно»
Защитники животных и браконьеры ведут жестокую войну. В ней гибнут не только звери
Хмельное братство
Эти люди отказались от еды и оказались на пороге смерти. Их спасло пиво
Семья выгребла мусор из машины и разбогатела
Редчайшую зебру-альбиноса сняли на камеру
61-летняя женщина помогла сыну-гею стать отцом
Девушка чувствовала себя пьяной из-за выпадающего из черепа мозга
Все материалы
Безнадежно устаревшие концепты 2000-х
Символы будущего, которое так и не наступило
Премьеры «Мотовесны»
Что искать на главной российской выставке мототехники
Конец Тельца
Снят с производства автомобиль, который спас компанию Ford
Широко закрытые глаза
Длительный тест Mitsubishi Eclipse Cross
Появились первые фотографии «заряженной» Lada Granta
В России запатентовали дизайн первых вьетнамских автомобилей
Раскрыт интерьер маленького «квадратного» кроссовера Mercedes-Benz
Все материалы
Дом
«Все жители тут становятся психами»
Москвичка уехала из столицы, чтобы счастливо жить в провинции
Глазами ребенка
Этот японский фотограф снимает города и возвращает зрителей в детство
Немецкая машина
Сто лет назад они придумали новую архитектуру. Мы живем в этих домах до сих пор
В крупных городах России выросли цены на вторичное жилье
Определена цена аренды самого дорогого особняка Москвы
На Рублевке рухнули цены на особняки
Семья затравленной за письмо Путину девочки купила дом
Все материалы