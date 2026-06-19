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18:26, 19 июня 2026Россия

Собянин рассказал о массированной атаке ВСУ на Москву

Собянин: На ближнем рубеже Москвы средствами ПВО сбито 76 беспилотников
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

В течение дня 19 июня только на ближнем рубеже Москвы средствами противовоздушной обороны (ПВО) сбито 76 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин в Telegram.

Подробности о местах падения обломков дронов и возможных последствиях на земле он не привел, однако подчеркнул, что разрушений и пострадавших нет.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заверил, что президент России Владимир Путин регулярно получает оперативные сводки об атаках ВСУ на регионы страны, в том числе — на Москву. По словам пресс-секретаря главы государства, система ПВО «несмотря ни на что» демонстрирует высокие показатели.

18 июня ВСУ предприняли крупнейшую за два года попытку атаки на Москву. Согласно информации, опубликованной Собянином, утром средства ПВО сбили более 190 беспилотников. В результате попадания дрона загорелся Московский нефтеперерабатывающий завод. В Подмосковье пострадали 17 человек, повреждены 18 жилых домов. Сведения о раненых поступали из Раменского, Солнечногорска, Люберец и Котельников. 19 июня стало известно о смерти восьмилетней девочки, пострадавшей при пожаре из-за последствий атаки ВСУ.

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