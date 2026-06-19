В Кремле прокомментировали атаки дронов ВСУ на Москву

Песков: Путин регулярно получает оперативные сводки об атаках ВСУ

Президент России Владимир Путин регулярно получает оперативные сводки об атаках Вооруженных сил Украины (ВСУ) на регионы России, в том числе — на Москву. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

По словам Пескова, система противовоздушной обороны (ПВО) в Москве демонстрирует высокие показатели, «несмотря ни на что». Пресс-секретарь главы государства также добавил, что на данный момент принимаются все меры по ликвидации последствий дроновой атаки со стороны ВСУ.

«Что касается президента: сводки он получает регулярно, по несколько раз в день и при необходимости в любое время дня и ночи», — заключил Песков.

18 июня ВСУ предприняли крупнейшую за два года попытку атаки на Москву. Согласно информации, опубликованной мэром столицы Сергеем Собяниным, средства ПВО сбили более 190 беспилотников. В результате попадания дрона загорелся Московский нефтеперерабатывающий завод. В Подмосковье пострадали 17 человек.

Ранее в Кремле заявили, что результаты ударов Вооруженных сил (ВС) России по объектам инфраструктуры на территории Украины являются впечатляющими. По данным Минобороны, российские военные нанесли семь ударов возмездия по объектам на Украине за неделю.