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Забота о себе
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18:31, 19 июня 2026Забота о себе

Эксперт усомнилась во вреде маргарина

Эксперт Кузнецова: Маргарин уже не тот химический ужас, которым его представляют
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: BOROFOTOS / Shutterstock / Fotodom

Произведенный по современным технологиям маргарин не представляет опасности для здоровья, считает старший преподаватель кафедры пищевой безопасности Университета РОСБИОТЕХ Ксения Кузнецова. Во вреде недорогого заменителя масла она усомнилась в беседе с «Газетой.Ru».

Эксперт объяснила, что один вид маргарина может сильно отличаться от другого, в том числе по количеству трансжиров, способных навредить организму. По ее словам, раньше продукция содержала значительный объем этих веществ, сегодня их доля не превышает двух процентов в общем содержании жира. «Современный маргарин крупных производителей — уже не тот химический ужас, которым его часто представляют», — считает Кузнецова.

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При выборе продукта она посоветовала обращать внимание на наличие знака ЕАС на упаковке. Его наличие подтверждает, что продукция прошла проверку. Далее, по словам эксперта, нужно изучить информацию о содержании жиров. Если там упоминаются «растительные масла в натуральном и модифицированном виде», то это косвенно может указывать на содержание трансжиров.

В заключение Кузнецова подчеркнула, что маргарин и продукты с его содержанием вредны при регулярном их употреблении в большом количестве. Поэтому, по ее мнению, для поддержания здоровья важно следить, чтобы ультрапереработанные продукты не становились основной частью рациона.

Ранее доцент кафедры диетологии Университета РОСБИОТЕХ Анастасия Лебедева предупредила об опасности частого употребления шашлыков. По ее словам, главную опасность представляет жир, который капает на угли.

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