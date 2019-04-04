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Дочь Терешковой выкупила «Бифидок»

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Елена Терешкова

Дочь депутата Госдумы, первой в мире женщины-космонавта Валентины Терешковой Елена стала совладелицей торговой марки кисломолочного напитка «Бифидок». Она является соучредителем компании, выкупившей интеллектуальную собственность у банкротящегося производителя пробиотиков «Партнер», пишет газета «Коммерсантъ».

По результатам торгов, которые проводились в декабре 2018 года и марте 2019-го, правообладателем 30 товарных марок «Партнера», в том числе «Бифидока», стала компания «Фармсервис» — она выкупила интеллектуальную собственность почти за 30 миллионов рублей. Оборудование и часть имущества почти за 15 миллионов рублей приобрела «Пробиофарм».

Согласно данным системы СПАРК, «Фармсервис» является дочерней компанией «Пробиофарма». Среди совладельцев последней — полный тезка сенатора от Тульской области Дмитрия Савельева (40 процентов компании), а также дочь Валентины Терешковой и Лия Мурадова (по 30 процентов).

Компания «Партнер» основана в 1992 году, одним из ее совладельцев является изобретатель «Бифидока» Игорь Вайншток. В октябре прошлого года суд признал компанию банкротом по иску Фондсервисбанка. Сумма требований кредиторов составила более миллиарда рублей. Вайншток был заочно арестован, его объявили в международный розыск.

Предпринимателю вменяется злоупотребление полномочиями и невыплата зарплат сотрудникам. Вайншток считает цену, по которой компания «Фармсервис» выкупила права на 30 торговых марок, заниженной в 30 раз.

«Бифидок» — кисломолочный напиток, отличающийся от кефира добавлением бифидобактерий.

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