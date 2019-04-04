Болельщик заработал на сне с правильным счетом матча

Британский болельщик Том Стиллс увидел сон с исходом футбольного матча и заработал на этом, сообщает Mirror.

Стиллсу приснилось, что в матче 40-го тура второй лиги Англии «Колчестер Юнайтед» забьет «Кембриджу» на 90-й минуте. Когда фанат проснулся, то рассказал об этом друзьям, которые посоветовали ему сделать ставку. Британец поставил 10 фунтов стерлингов (860 рублей) на правильный исход встречи. Матч завершился со счетом 1:0 в пользу «Колчестера», и Стиллс выиграл 418 фунтов стерлингов (около 36 тысяч рублей).

«Я был просто ошеломлен. Я ходил по пабу и показывал переписку всем подряд. Это даже немного пугает меня», — заявил Стиллс. Он добавил, что планирует потратить деньги на путешествие в Будапешт.

В августе 2018 года американка Мэри Уилсон отметила на лотерейном билете приснившиеся ей числа и выиграла миллион долларов. Она верила, что числа принесут ей удачу, и всегда выбирала их, когда участвовала в лотереях.

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