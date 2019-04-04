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Intel выпустила 56-ядерный процессор

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Компания Intel представила новые серверные процессоры Xeon. Самый мощный процессор новой линейки Platinum 9200 имеет 56 ядер и 112 потоков, пишет ArsTechnica.

Всего в новой линейке, получившей название Advanced Performance (AP) представлено четыре чипа: 9221, 9222, 9242 и 9282. В отличие от Xeon Scalable Processor они имеют два вычислительных кристалла Cascade Lake в одном процессором модуле. Они разработаны для суперкомпьютеров, решения задач искусственного интеллекта и для расширенной аналитики.

Первые два имеют по 32 ядра и 64 потока, тактовую частоту от 2,1 до 3,7 гигагерц в случае Platinum 9221 и от 2,3 до 3,7 у Platinum 9222 и термопакетом (TPD) в 250 ватт. Старший чип линейки построен на базе двух 28-ядерных процессоров и имеет 56 ядер, работающих на частоте от 2,6 до 3,8 гигагерц. TPD Platinum 9282 составляет 400 ватт. Вместе с этим Intel показала двухсокетную конфигурацию на основе двух 9282, тем самым увеличив количество ядер до 112.

Intel не планирует продавать новые процессоры отдельно, и они будут доступны лишь в виде упаковки FCBGA. По этой причине компания не стала раскрывать стоимость процессора, однако прошлогодний флагман Xeon Platinum 8280 стоил 10 тысяч долларов.

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