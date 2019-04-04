Портрет Обамы вынесли из российского отеля ради важного гостя

Администрация московской гостиницы «Националь» решила убрать портрет 44-го президента США Барака Обамы, чтобы он не раздражал вице-президента по планированию Венесуэлы Рикардо Менендеса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на вице-президента Федерации рестораторов и отельеров России Вадима Прасова.

Портрет президента поменяли на изображение русского композитора Николая Римского-Корсакова. Замену обнаружили журналисты во время общения с Менендесом. Вице-президент возглавляет делегацию, которая прибыла на заседание межправительственной комиссии России и Венесуэлы. Мероприятие пройдет 4-5 апреля в Москве.

По словам Прасова, такие замены — обычная практика. Отель обычно готов идти навстречу пожеланиям особо важных клиентов. В некоторых случаях отель может полностью изменить обстановку номера, если того хочет постоялец. Прасов предположил, что инициатива поменять потрет могла исходить от венесуэльской стороны в силу напряженных отношений с США.

Отношения двух стран начали ухудшаться после того, как президентом Венесуэлы стал в 1999 году Уго Чавес. В 2010 году США отказали в визе венесуэльскому послу в ответ на отзыв согласия о назначении нового посла Соединенных Штатов в Каракасе. В 2014-2015 году страны обменялись запретами на въезд ряда чиновников. Новое обострение произошло в январе 2019 года, когда США признали оппозиционера Хуана Гуайдо исполняющим обязанности президента Венесуэлы, а Каракас в ответ разорвал с Соединенными Штатами дипотношения.

В декабре 2018 года владелица люксового австралийского апарт-отеля Luxico рассказала о самых безумных требованиях богатых путешественников. Однажды их гостиницу посетила рок-звезда и попросила убрать три кровати из дома, рассчитанного на пятерых отдыхающих, чтобы освободить место для одежды и обуви.

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