Мужчину похитили на глазах у жены возле торгового центра в Москве

На юге Москвы четверо неизвестных на автомобиле похитили мужчину на глазах у жены. Об этом в четверг, 4 апреля, сообщает агентство «Москва».

Инцидент произошел на улице Большая Тульская. В полицию обратилась женщина и сообщила, что рядом с торговым центром «Ереван Плаза» к ее мужу подошли четверо неизвестных, двое из них были в масках. Они заставили мужчину сесть к ним в машину и увезли в неизвестном направлении.

В Южном административном округе введен план «Перехват». Сотрудники полиции разыскивают Audi, на котором уехали подозреваемые.

Ранее сообщалось, что в Москве задержали бывшего полицейского, который похитил двух девочек-подростков. Мужчину подозревают в сексуальном насилии над несовершеннолетними.

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